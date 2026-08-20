Trump’tan İran’a ekonomik savaş ilanı: “Eşi benzeri görülmemiş olacak”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a ekonomik savaş ilan ettiğini duyurdu. Trump, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"İran İslam Cumhuriyeti'ne benden daha büyük bir anlaşma fırsatı veren kimse olmadı. Ne yazık ki, onlar bu fırsatı değerlendiremediler. Bu nedenle, bugün, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar yapılmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu, eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir Ekonomik Savaş ve Tecrit olacaktır. Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri imha edildi, askeri fabrikaları enkaz haline geldi, para birimleri değersizleşti ve ülkeleri pamuk ipliğine bağlı. Bugün ayrıca, finans kurumlarının, işletmelerinin, havaalanlarının veya devlet kurumlarının İran'a herhangi bir tür can simidi sağlamasına izin veren herhangi bir ülkenin kendisinin de çok büyük Ekonomik Sonuçlarla karşılaşacağını ilan ediyorum. Petrol kaçakçılığı, takas hatları, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri, paravan şirketler bunların hepsi şimdi durdurulmalı. Kim olduğunuzu biliyorsunuz. Bu, ekonomik bir gün olacak ve İran tehdidini izole etmek ve yenmek için tüm müttefiklerimizin Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında durmasına ihtiyacımız var."

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör