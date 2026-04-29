Trump’tan İran’a fotoğraflı tehdit: Artık iyi adam yok
ABD Başkanı Donald Trump fotoğraflı paylaşımında, “Artık iyi adam yok. İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Yakında akıllanmaları gerek” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a eleştirilerde bulundu.
Trump, "İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamayı bilmiyorlar. Yakında akıllanmaları gerek." değerlendirmesini yaptı.
Trump'ın paylaşımında yer verdiği; siyah takım elbiseli, güneş gözlüklü ve elinde uzun namlulu silah taşıdığı bir fotoğrafına kalın puntoyla "Artık iyi adam yok." ifadesini kullanması dikkati çekti.
ABD'NİN HÜRMÜZ ABLUKASI
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmişti.
Söz konusu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.