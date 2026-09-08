Trump'tan İran'a Hürmüz ablukası mesajı: Onlara sert bir ders verdik
ABD Başkanı Donald Trump,Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmasında İran'a yönelik yeni açıklamalarda bulundu. İran'a yaptıkları ablukanın çok etkili olduğunu savunan Trump, "İran çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten sert bir ders verdik" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlediği ve 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan çelik endüstrisinin nasıl yeniden yapılandığını anlattığı etkinlikte İran gündemini değerlendirdi.
Trump, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri andığı ve bu tür saldırıların bir daha gerçekleşmemesi için her türlü çabayı gösterdiklerini vurguladığı konuşmasında, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını belirtti.
ABD Başkanı, "Şu anda savaşıyoruz çünkü nükleer silah elde etmek isteyen bir ülke var. Buna çok yaklaşmışlardı, ama artık bunu elde etme şansları kalmadı. (İran) Asla nükleer silaha sahip olamayacak." değerlendirmesini yaptı.