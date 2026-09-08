Trump'tan İran'a Hürmüz ablukası mesajı: Onlara sert bir ders verdik

ABD Başkanı Donald Trump,Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmasında İran'a yönelik yeni açıklamalarda bulundu. İran'a yaptıkları ablukanın çok etkili olduğunu savunan Trump, "İran çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten sert bir ders verdik" dedi.

Trump’tan İran’a Hürmüz ablukası mesajı: Onlara sert bir ders verdik
AA
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlediği ve 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan çelik endüstrisinin nasıl yeniden yapılandığını anlattığı etkinlikte İran gündemini değerlendirdi.

Trump’tan İran’a Hürmüz ablukası mesajı: Onlara sert bir ders verdik

Trump, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri andığı ve bu tür saldırıların bir daha gerçekleşmemesi için her türlü çabayı gösterdiklerini vurguladığı konuşmasında, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını belirtti.

Trump’tan İran’a Hürmüz ablukası mesajı: Onlara sert bir ders verdik

ABD Başkanı, "Şu anda savaşıyoruz çünkü nükleer silah elde etmek isteyen bir ülke var. Buna çok yaklaşmışlardı, ama artık bunu elde etme şansları kalmadı. (İran) Asla nükleer silaha sahip olamayacak." değerlendirmesini yaptı.

Trump’tan İran’a Hürmüz ablukası mesajı: Onlara sert bir ders verdik

İran'a yönelik deniz ablukasının "çok başarılı" olduğunu savunan Trump, "(İran) Çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten sert bir ders verdik." ifadelerini kullandı.

Trump’tan İran’a Hürmüz ablukası mesajı: Onlara sert bir ders verdik

ABD donanmasının uyguladığı ablukanın Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerini önemli ölçüde mümkün kıldığını kaydeden Trump, "Abluka o kadar güçlü ve etkili oldu ki kimse bu kadar iyi işleyebileceğini düşünmemişti" yorumunu yaptı.

Trump’tan İran’a Hürmüz ablukası mesajı: Onlara sert bir ders verdik

Konuşmasının ardından Trump, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden bazı kişilerin ailelerine madalya taktı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #DONALD TRUMP

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