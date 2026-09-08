Trump’tan İran’a Hürmüz ablukası mesajı: Onlara sert bir ders verdik

Trump, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri andığı ve bu tür saldırıların bir daha gerçekleşmemesi için her türlü çabayı gösterdiklerini vurguladığı konuşmasında, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını belirtti.

ABD Başkanı, "Şu anda savaşıyoruz çünkü nükleer silah elde etmek isteyen bir ülke var. Buna çok yaklaşmışlardı, ama artık bunu elde etme şansları kalmadı. (İran) Asla nükleer silaha sahip olamayacak." değerlendirmesini yaptı.