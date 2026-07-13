Trump’tan İran’a ‘Hürmüz’ resti: Boğazı elimizde tutacağız

Sunucunun, İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin tutumu hakkındaki soruya "(Hürmüz) Boğaz'ı biz devralıyoruz. Onların (İran'ın) hiçbir şeyi yok." yanıtını verdi.

"HÜRMÜZ'Ü KORUMA KARŞILIĞI ÖDEME ALACAĞIZ"

Hürmüz'ün "gardiyanlığı" karşılığında ödeme alacaklarını iddia eden Trump, "Uzun yıllar yaptığımızın aksine bunu hiçbir karşılık olmadan yapmamız beklenemez. Boğaz'ı 50 yıldan uzun süre koruduk ve karşılığında hiç para almadık. Tüm parayı onlar aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bu süreçte Hürmüz Boğazı'nı "boşuna koruduklarını" söyledi.

İran tarafıyla bir "anlaşmaları" olduğunu ve dün 11 saatlik görüşme yapıldığını dile getiren Trump, "Anlaşma tamamdı ama sonra bozdular. Hep bozuyorlar. Bu insanlarla 10 anlaşma yaptık." diye konuştu.

Trump, İran'ın kendisinden "hiçbir şey alamadığını" belirterek eski ABD Başkanı Barack Obama dahil önceki başkanları 47 yıldır "Tahran yönetiminin yaptıklarına izin vermekle" suçladı.