Trump’tan İran’a sert tehdit: Yine vururuz, hem de daha sert

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran’ın Lübnan’daki müttefik grupları üzerindeki etkisini kullanmasını isteyerek, aksi halde Tahran’ın yeniden hedef alınabileceğini söyledi.

Trump’tan İran’a sert tehdit: Yine vururuz, hem de daha sert
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

ABD Başkanı Donald Trump paylaşımında, "İran, Lübnan'da sorun çıkaran ve yüksek maaşlar ödediği vekil güçlerini derhal durdurmalı. Eğer bunu yapmazlarsa İran'ı geçen hafta yaptığımız gibi tekrar vururuz, hem de çok daha sert şekilde" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması, İsviçre'de ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik görüşmelerde taraflardan gelen iyimser mesajların hemen ardından geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini açıklarken Trump'ın bu çıkışı, Washington'un diplomasiyle birlikte askeri baskı seçeneğini de masada tuttuğu şeklinde yorumlandı.

Açıklama ayrıca İsrail ile Hizbullah arasında kırılgan ateşkesin ihlal edildiği yönündeki karşılıklı suçlamaların arttığı ve Lübnan'da gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#DONALD TRUMP #ABD #İRAN #İSRAİL #LÜBNAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!