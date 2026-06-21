Trump’tan İran’a sert tehdit: Yine vururuz, hem de daha sert

ABD Başkanı Donald Trump paylaşımında, "İran, Lübnan'da sorun çıkaran ve yüksek maaşlar ödediği vekil güçlerini derhal durdurmalı. Eğer bunu yapmazlarsa İran'ı geçen hafta yaptığımız gibi tekrar vururuz, hem de çok daha sert şekilde" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması, İsviçre'de ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik görüşmelerde taraflardan gelen iyimser mesajların hemen ardından geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini açıklarken Trump'ın bu çıkışı, Washington'un diplomasiyle birlikte askeri baskı seçeneğini de masada tuttuğu şeklinde yorumlandı.

Açıklama ayrıca İsrail ile Hizbullah arasında kırılgan ateşkesin ihlal edildiği yönündeki karşılıklı suçlamaların arttığı ve Lübnan'da gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde geldi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör