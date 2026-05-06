Trump’tan İran’a tehdit: Anlaşmayı kabul etmezlerse bombardıman başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşülen kalıcı barış anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Tump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "İran, üzerinde mutabakata varılan şartları kabul ederse ki bu belki de büyük bir varsayım, zaten efsaneleşmiş olan Destansı Öfke Operasyonu sona erecek ve son derece etkili abluka, Hürmüz Boğazı'nın İran dahil herkese açık olmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

İran'ın kabul etmediği bir senaryoda saldırıların devam edeceği sinyalini veren Trump, "Eğer kabul etmezlerse, bombardıman başlayacak ve ne yazık ki önceye kıyasla çok daha yüksek düzeyde ve yoğunlukta olacaktır" dedi.

