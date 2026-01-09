Trump'tan İran'a tehdit: "Gerekirse vururuz!"

ABD Başkanı Donald Trump , Venezuela , Grönlan, İran ve Suriye'ye kadar birçok başlıkta dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GEREKİRSE VURURUZ

İran'da bazı şehirlerin kontrolünün halkın eline geçtiğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, "İran büyük sıkıntı içinde. İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz demiyorum ama vururuz. İran yönetimi protestoculara ateş ederse biz de ateş etmeye başlarız" açıklamasında bulundu.

RUSYA VE ÇİN'İ GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Trump, "Venezuela şimdilik bir müttefik gibi gözüküyor. Böyle olmaya devam edeceklerinden eminim. Rusya'yı ve Çin'i burada görmek istemiyoruz. Onları Grönland'da da görmek istemiyoruz" dedi.

KARARI BİZ VERECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump, petrol ve doğalgaz şirketleri yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi. ABD'nin Venezuela petrol endüstrisine müdahalesine ilişkin, "Venezuela ile birlikte çalışacağız. Hangi petrol şirketlerinin ülkeye girmesine izin verileceği konusunda kararı biz vereceğiz" dedi.