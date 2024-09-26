Trump’tan İran’a tehdit: Sizi yerle bir ederiz

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta bulunduğuna dikkat çeken Trump, "Bu arada, İran Cumhurbaşkanı bu hafta ülkemizde bulunuyor ve kendisi kalabalık bir güvenlik gücü tarafından korunuyor. Buna rağmen, ülkemizin eski başkanı ve ABD'nin bir sonraki başkanı olma yolundaki önde gelen adayı tehdit ediyorlar" şeklinde konuştu.

Trump, bugün daha önce sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada ise İran'ın birkaç hamle yaptığını, başarısız olduğunu fakat tekrar deneyeceğini söylemişti. Kendisine ait "Truth Social" isimli platformda yayınladığı açıklamada Trump, ABD ordusunun tamamının "izlemede ve beklemede" olduğunu yazmıştı.