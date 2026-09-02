Trump’tan İran’a yeni saldırı
ABD, Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine dün saldırı düzenledi. İran devlet televizyonu Keşm Adası'nda patlamalar yaşandığını duyurdu. ABD'nin, Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün töreni düzenlenen bir konutu vurması sonucu da ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 50 kişinin yaralandığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD saldırılarına pişmanlık verici karşılık verileceğini açıkladı. Açıklamada, İran ordusunun ABD ordusuna ait 50'nci MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüğü öne sürüldü. Saldırılara füze ve insansız hava araçlarıyla misillemede bulunduğu öğrenildi.
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