Trump’tan İran’a yeni tehdit: Ne yapacağımızı bekleyin ve görün
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini yineleyerek Tahran’a yönelik sert mesajlar verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Alaska eyaletinin Wasilla kentinde 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine yönelik mitinginde, İran ile gerilime ilişkin konuştu.
İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağına ilişkin sözlerini yineleyen Trump, "İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün. Onlara günlerini göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
LNG PROJESİNDE TAYVAN'DAN YATIRIM TAAHHÜDÜ
Öte yandan Trump, gelecek 20 yılda Tayvan'ın, Alaska'da planlanan boru hattı projesi kapsamında elde edilecek sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yüzde 30'unu satın almayı kabul ettiğini duyurdu.
Mitinge katılan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de yaptığı açıklamada Tayvan'ın Alaska'daki boru hattının geliştirilmesi için 4,4 milyar dolar yatırım yapma taahhüdü verdiğini belirtti.