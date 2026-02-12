Trump’tan İran’a yeni tehdit: “Travmatik olur”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yaşanan gerilimlere ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Trump, “Anlaşma yapmak zorundayız, anlaşma yapmazlarsa onlar için travmatik olur” ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan gerilimlere ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Trump geçtiğimiz gece katil Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirmiş, ardından Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi gönderileceği iddiası ortaya atılmıştı.

"İRAN İÇİN TRAVMATİK OLUR"

Donald Trump son açıklamasında İran'ı adeta tehdit ederek, "İran'la anlaşma yapmak zorundayız, anlaşma yapmazlarsa onlar için travmatik olur. Sanırım önümüzdeki ay bir anlaşma sağlanabilir." dedi.

TRUMP NETANYAHU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Trump, Netanyahu ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini belirterek, "İsrail Başbakanı Netanyahu ve çeşitli temsilcilerle yaptığım görüşmeyi az önce tamamladım. İki ülke arasındaki güçlü ilişki devam ediyor. İran ile bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek amacıyla müzakerelerin devam etmesi konusunda ısrar etmem dışında kesin bir karara varılmadı.

Eğer bir anlaşma sağlanabilirse, Başbakana bunun tercihim olacağını ilettim. Eğer sağlanamazsa, sonucun ne olacağını göreceğiz. İran geçen sefer bir anlaşma yapmamanın kendileri için daha iyi olduğuna karar vermişti ve 'Gece Yarısı Çekiç' operasyonuyla karşı karşıya kalmışlardı bu onlar için iyi sonuçlanmadı. Umarım bu sefer daha makul ve sorumlu davranırlar. Ayrıca Gazze'de ve genel olarak bölgede kaydedilen büyük ilerlemeyi de ele aldık. Orta Doğu'da gerçekten barış var" ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL: "YAKIN TEMASTA MUTABIK KALDIK" DEMİŞTİ

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise görüşmede, İran ile müzakereler, Gazze ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirilmiş, açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibiyle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeyi az önce tamamladı. Başbakan, müzakereler bağlamında İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarının altını çizdi. İki lider, aralarındaki koordinasyonun ve yakın temasın devam etmesi konusunda mutabık kaldı" denilmişti.

