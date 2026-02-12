Trump’tan İran’a yeni tehdit: “Travmatik olur”
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yaşanan gerilimlere ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Trump, “Anlaşma yapmak zorundayız, anlaşma yapmazlarsa onlar için travmatik olur” ifadelerine yer verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan gerilimlere ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Trump geçtiğimiz gece katil Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirmiş, ardından Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi gönderileceği iddiası ortaya atılmıştı.
"İRAN İÇİN TRAVMATİK OLUR"
Donald Trump son açıklamasında İran'ı adeta tehdit ederek, "İran'la anlaşma yapmak zorundayız, anlaşma yapmazlarsa onlar için travmatik olur. Sanırım önümüzdeki ay bir anlaşma sağlanabilir." dedi.
TRUMP NETANYAHU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Trump, Netanyahu ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini belirterek, "İsrail Başbakanı Netanyahu ve çeşitli temsilcilerle yaptığım görüşmeyi az önce tamamladım. İki ülke arasındaki güçlü ilişki devam ediyor. İran ile bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek amacıyla müzakerelerin devam etmesi konusunda ısrar etmem dışında kesin bir karara varılmadı.