Trump’tan İran’a yeni tehdit: “Travmatik olur”

Eğer bir anlaşma sağlanabilirse, Başbakana bunun tercihim olacağını ilettim. Eğer sağlanamazsa, sonucun ne olacağını göreceğiz. İran geçen sefer bir anlaşma yapmamanın kendileri için daha iyi olduğuna karar vermişti ve 'Gece Yarısı Çekiç' operasyonuyla karşı karşıya kalmışlardı bu onlar için iyi sonuçlanmadı. Umarım bu sefer daha makul ve sorumlu davranırlar. Ayrıca Gazze'de ve genel olarak bölgede kaydedilen büyük ilerlemeyi de ele aldık. Orta Doğu'da gerçekten barış var" ifadelerini kullanmıştı.