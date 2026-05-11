Trump’tan İran’ın cevabına tepki: Kesinlikle kabul edilemez

Öte yandan ABD basını, İran'ın cevabına ilişkin detaylara yönelik dikkat çeken iddialarda bulundu. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine göre İran, ABD'nin İran gemileri ve limanlarına uygulanan ablukayı kaldırması halinde Hürmüz Boğazı'nı aşamalı olarak açmayı teklif ettiğini duyurdu. İran'ın ABD'ye sunduğu "çok sayfalık resmi cevapta" kendi taleplerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduğu ve iki taraf arasında hala önemli görüş ayrılıkları bulunduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin savaşın sonlandırılmasına yönelik ABD'nen teklifine cevabına ilişkin açıklama yaptı. Trump, Pakistan aracılığıyla ABD tarafına iletilen cevaba ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın sözde 'temsilcilerinden' gelen cevabı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez" dedi.

İRAN'DAN AŞAMALI "HÜRMÜZ PLANI" TEKLİFİ

Wall Street Journal'a göre İran'ın cevabı, ABD'nin İran'ın nükleer programının geleceği ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun akıbetine ilişkin önceden taahhüt verilmesi yönündeki talebi karşılamadı. İran, bunun yerine ABD'nin İran gemileri ve limanlarına yönelik ablukayı kaldırması karşılığında çatışmaların sona erdirilmesini ve Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi trafiğine aşamalı olarak yeniden açılmasını teklif etti.



İRAN NÜKLEER TESİSLER ORTADAN KALDIRMAYI REDDETTİ

Habere göre İran, uranyum zenginleştirmeyi ABD'nin önerdiği 20 yıllık moratoryumdan daha kısa bir süre için askıya almaya hazır olduğunu bildirdi. Öte yandan nükleer tesislerini ortadan kaldırmayı ise reddetti.