Trump’tan İsrail çekilecek sözü

İsrail'in soykırımı altındaki Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkesin sağlanması adına Hamas yine üzerine düşeni kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump, Barış Kurulu'nun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların "tamamen silah bırakması" konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Anadolu Ajansı'na bilgi veren Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamad, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve Ulusal Komite'nin görevlerini devralmasını içeren kapsamlı bir paket anlaşmasını kabul ettiklerini belirtti. Gazze anlaşmasının genel ilkeler üzerinde varılan bir uzlaşıyı içerdiğini kaydeden Hamad, uygulamanın mekanizmalarını ve zaman çizelgelerini belirlemek üzere ilerleyen süreçte yeni bir görüşme turu daha yapılacağını aktardı.

SIRA İKİNCİ AŞAMADA

Filistinli kaynaklar, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasının, "İsrail ordusunun çekilmesi, silahsızlanma, güvenlik personelinin statüsü, uluslararası bir gücün konuşlandırılması, idari düzenlemeler ve yeniden imar sürecini kapsadığını" belirtti. Trump da açıklamasında İsrail'in Gazze'den "silah bırakma tamamlandığında" çekileceğini söyledi. ABD'li yetkili, İsrail'in Gazze barış planına uymamasının Trump'ı "hayal kırıklığına uğratacağını" belirtti.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Trump, arabuluculuk yapan Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Temmuz'da Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya ve beraberindeki Hamas heyetiyle Ankara'da görüşmüştü. AFP haber ajansı Mısır basınına dayandırdığı haberde, Gazze konusunda arabuluculuk yapan tarafların Kahire'de ateşkes planının ikinci aşamasını görüşmek üzere toplanacağını bildirdi.

YİNE SALDIRDILAR

Hamas'ın açıklamasıyla kalıcı ateşkes umudu doğarken terör devleti İsrail ise Gazze'de bir kişiyi daha öldürdü.

SOYKIRIMCILAR ANLAŞMALARA UYMUYOR

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında yaklaşık 1250 Filistinli daha öldürüldü. İsrail ayrıca oluşturduğu işgal hatları ile 2.3 milyon Filistinliyi daracık bir alana sıkıştırdı. Filistinliler, ateşkesten önce Sarı Hat olarak belirlenen Gazze'nin yüzde 47'lik kısmına sıkıştırıldı. Ancak İsrail ateşkeste de işgalini yaydı. Filistinlilerin yeni sözde "Turuncu Hat" ile topraklarının yüzde 11'i daha İsrail tarafından işgal edildi ve Filistinliler Gazze Şeridi'nin yüzde 36'lık bölümüne hapsedilmiş durumda. İsrail'in bu hatlardan kademeli olarak çekilmesi gerekiyor.