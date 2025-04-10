Trump’tan İsrail ve Hamas açıklaması: Rehineleri almaya yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas'a ilişkin açıklamada bulunarak, "İsrail ve Hamas taraflarıyla görüşüyoruz. Gazze'deki rehineleri almaya yakınız." dedi.

Kanalın, bir Beyaz Saray yetkilisi ile konuya aşina diğer iki kaynağa dayandırdığı haberinde, "Trump önümüzdeki ay Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyaretlerin ardından Orta Doğu gezisine Türkiye'yi de katmayı düşünüyor." ifadesini kullandı.

CNN'e konuşan yetkililerden biri, söz konusu ziyaretin, Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki son telefon görüşmelerinden birinde konuşulduğunu iddia etti.

Haberde ayrıca, Trump'ın, İsrail'i Orta Doğu turu programına katmayı şu an için düşünmediği kaydedildi.