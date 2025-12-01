Trump’tan İsrail’e, ’Suriye’ çağrısı: ’Orta Doğu barışı için tarihi bir fırsat’

ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYORUZ

Trump, Suriye'nin gösterdiği gelişim ve performanstan memnun olduklarını kaydederek, "Suriye hükümetinin, gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için önemli adımları atmaya devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye'ye yaptırımları kaldırarak bu ülkenin gelişimi için önemli bir adım attığını kaydeden Trump, bunun Suriye halkı tarafından da takdir edildiğine inandığını belirtti.