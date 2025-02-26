Trump’tan kabine toplantısı öncesi önemli açıklamalar: “Putin taviz vermek zorunda kalacak…”

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği ilk kabine toplantısı öncesi gündemde olan Rusya-Ukrayna savaşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile değerli madenler anlaşmasının imzalanacağını duyuran Trump, Putin’in her şeyi ele geçirmek istediğine inandığını fakat bu savaşı sona erdirmek için taviz vermek zorunda kalacağını vurguladı.

Trump’tan kabine toplantısı öncesi önemli açıklamalar: Putin taviz vermek zorunda kalacak…
İHA

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasının ardından ilk kabine toplantısını düzenledi. Beyaz Saray'da gerçekleştirilen toplantı öncesi Trump ve kabine üyeleri dua etti. ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk da toplantıya katıldı. Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Trump, Ukrayna ile değerli mineraller anlaşmasının imzalanacağını duyurarak, bu anlaşmanın ABD'nin sahadaki varlığını artıracağını belirtti.

Trump’tan kabine toplantısı öncesi önemli açıklamalar: Putin taviz vermek zorunda kalacak…

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin cuma günü ABD'ye geleceğini açıklayarak, iki ülke arasında stratejik öneme sahip değerli madenler anlaşmasının imzalanacağını söyledi. Trump, "Bu anlaşma, ABD'nin sahada olmasını sağlayacak ve bu durum, otomatik bir güvenlik kalkanı oluşturacak, çünkü biz oradayken kimse bizim insanlarımızla uğraşamayacak" ifadelerini kullandı. Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sona erdirecek muhtemel bir anlaşma hakkındaki soruya "NATO'yu unutabilirsiniz. Bence her şeyin başlamasının nedeni muhtemelen bu" dedi. Ukrayna'nın kritik mineralleri ve nadir toprak elementleri konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Trump, "Nadir toprak elementlerine ve diğer kaynaklara ihtiyacımız var. Bu anlaşma, bize büyük bir ekonomik avantaj sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Trump’tan kabine toplantısı öncesi önemli açıklamalar: Putin taviz vermek zorunda kalacak…

ABD'nin Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün kontrolünü yeniden ele almak için çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Trump, bu hamlenin Çin'e karşı stratejik bir önlem olduğunu belirtti. Trump, "Bagram, Çin'in nükleer füzeler ürettiği noktaya sadece bir saat uzaklıkta. Bu nedenle Afganistan yüzünden değil, Çin yüzünden orada olmalıyız" dedi. Trump, ABD'nin Afganistan'a milyarlarca dolar yardım sağladığını ancak bu harcamaların yeniden gözden geçirileceğini ifade ederek, "Orada bırakılan askeri teçhizatın bir kısmını geri almamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Trump’tan kabine toplantısı öncesi önemli açıklamalar: Putin taviz vermek zorunda kalacak…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile barış yapması gerektiğini belirten Trump, "Eğer biz seçilmeseydik, bu savaş uzun süre devam ederdi. Putin'in her şeyi ele geçirmek isteyeceğine inanıyorum. Ancak şimdi Putin savaşı sona erdirmek için taviz vermek zorunda kalacak" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin ilerlediğini ifade eden Trump, "Biz yönetimdeyken kimse Rusya ile konuşmuyordu. Ancak ben geldiğimde ilk görüşmelerimden biri Putin ile oldu ve bize büyük saygı gösterdiler" dedi. Başkan Trump, Ukrayna ile yapılan değerli madenler anlaşmasının savaşın sona ermesine katkı sağlayacağını belirterek, "Genç Rus ve Ukraynalı askerlerin öldürülmesini izlemek istemiyoruz. Barışı sağlamak bizim için öncelik" diye konuştu. Rusya'ya yaptırımların kaldırılması ile ilgili soru üzerine Trump, "Şu an anlaşmaların bir parçası değil, önce bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı görmek istiyorum. Sonra yapacağız" ifadelerini kullandı.