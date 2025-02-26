Trump’tan kabine toplantısı öncesi önemli açıklamalar: “Putin taviz vermek zorunda kalacak…”
ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği ilk kabine toplantısı öncesi gündemde olan Rusya-Ukrayna savaşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile değerli madenler anlaşmasının imzalanacağını duyuran Trump, Putin’in her şeyi ele geçirmek istediğine inandığını fakat bu savaşı sona erdirmek için taviz vermek zorunda kalacağını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasının ardından ilk kabine toplantısını düzenledi. Beyaz Saray'da gerçekleştirilen toplantı öncesi Trump ve kabine üyeleri dua etti. ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk da toplantıya katıldı. Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Trump, Ukrayna ile değerli mineraller anlaşmasının imzalanacağını duyurarak, bu anlaşmanın ABD'nin sahadaki varlığını artıracağını belirtti.
Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin cuma günü ABD'ye geleceğini açıklayarak, iki ülke arasında stratejik öneme sahip değerli madenler anlaşmasının imzalanacağını söyledi. Trump, "Bu anlaşma, ABD'nin sahada olmasını sağlayacak ve bu durum, otomatik bir güvenlik kalkanı oluşturacak, çünkü biz oradayken kimse bizim insanlarımızla uğraşamayacak" ifadelerini kullandı. Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sona erdirecek muhtemel bir anlaşma hakkındaki soruya "NATO'yu unutabilirsiniz. Bence her şeyin başlamasının nedeni muhtemelen bu" dedi. Ukrayna'nın kritik mineralleri ve nadir toprak elementleri konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Trump, "Nadir toprak elementlerine ve diğer kaynaklara ihtiyacımız var. Bu anlaşma, bize büyük bir ekonomik avantaj sağlayacak" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün kontrolünü yeniden ele almak için çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Trump, bu hamlenin Çin'e karşı stratejik bir önlem olduğunu belirtti. Trump, "Bagram, Çin'in nükleer füzeler ürettiği noktaya sadece bir saat uzaklıkta. Bu nedenle Afganistan yüzünden değil, Çin yüzünden orada olmalıyız" dedi. Trump, ABD'nin Afganistan'a milyarlarca dolar yardım sağladığını ancak bu harcamaların yeniden gözden geçirileceğini ifade ederek, "Orada bırakılan askeri teçhizatın bir kısmını geri almamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.