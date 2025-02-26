Trump’tan kabine toplantısı öncesi önemli açıklamalar: “Putin taviz vermek zorunda kalacak…”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile barış yapması gerektiğini belirten Trump, "Eğer biz seçilmeseydik, bu savaş uzun süre devam ederdi. Putin'in her şeyi ele geçirmek isteyeceğine inanıyorum. Ancak şimdi Putin savaşı sona erdirmek için taviz vermek zorunda kalacak" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin ilerlediğini ifade eden Trump, "Biz yönetimdeyken kimse Rusya ile konuşmuyordu. Ancak ben geldiğimde ilk görüşmelerimden biri Putin ile oldu ve bize büyük saygı gösterdiler" dedi. Başkan Trump, Ukrayna ile yapılan değerli madenler anlaşmasının savaşın sona ermesine katkı sağlayacağını belirterek, "Genç Rus ve Ukraynalı askerlerin öldürülmesini izlemek istemiyoruz. Barışı sağlamak bizim için öncelik" diye konuştu. Rusya'ya yaptırımların kaldırılması ile ilgili soru üzerine Trump, "Şu an anlaşmaların bir parçası değil, önce bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı görmek istiyorum. Sonra yapacağız" ifadelerini kullandı.