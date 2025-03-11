Trump’tan Kanada’nın ABD’ye vergi koyacağı açıklamalarına ültimatom: “Bu böyle devam edemez…”

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada için gümrük vergileri koyacağı tehdidini tekrar ederek, Kanada’nın kendilerine sattığı elektriğe yüzde 25 gümrük vergisi koyacağı açıklamalarına karşılık verdi. "Kanada'yı yılda 200 milyar dolardan fazla sübvanse ediyoruz. Neden? Bu böyle devam edemez. Mantıklı olan tek şey Kanada'nın 51. eyaletimiz olmasıdır." şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 18:52 Son Güncelleme: 11 Mart 2025 18:54

Trump, Kanada'nın Ontario eyaletinin ABD'ye satılan elektriğe yüzde 25 gümrük vergisi koyacağı açıklamasına Truth Social hesabından karşılık verdi. Kanada'nın söz konusu kararına sert tepki gösteren Trump, Kanada'dan ABD'ye gelen tüm çelik ve alüminyum ürünlerine yüzde 25 daha gümrük vergisi ekleyerek toplamda oranı yüzde 50'ye çıkaracaklarını açıkladı. Trump ayrıca, Kanada'nın çeşitli ABD süt ürünlerine uyguladığı yüzde 250 ila yüzde 390 oranındaki çiftçi gümrük vergisini de derhal kaldırması gerektiğini kaydetti. Ontario'nun ABD'ye satılan elektriğe koyacağı gümrük vergisinin yarattığı zorluğa işaret eden Trump, "Kısa bir süre içinde söz konusu bölgede elektrik konusunda Ulusal Acil Durum ilan edeceğim. Bu, ABD'nin Kanada'dan gelen bu kötü niyetli tehdidi hafifletmek için yapılması gerekenleri hızla yapmasını sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"BU BÖYLE DEVAM EDEMEZ" Trump, "Kanada'yı yılda 200 milyar dolardan fazla sübvanse ediyoruz. Neden? Bu böyle devam edemez. Mantıklı olan tek şey Kanada'nın 51. eyaletimiz olmasıdır." ifadesini kullandı. bKanada'nın ABD'ye katılması halinde tüm gümrük vergilerinden kurtulacağını, askeri açıdan daha güvende olacağını ve artık sınır sorununun kalmayacağını savunan Trump, "Dünyanın en büyük ve en güçlü ulusu her zamankinden daha büyük ve güçlü olacak; Kanada da bunun büyük bir parçası olacak." yorumunda bulundu. Kanada'nın ABD'ye uyguladığı diğer gümrük vergilerini de kaldırması gerektiğini savunan Trump, "Aksi durumda, 2 Nisan'da ABD'ye gelen otomobillere uygulanan gümrük vergilerini önemli ölçüde artırıp Kanada'daki otomobil üretimini kalıcı olarak durduracağım." değerlendirmesini yaptı.