Trump’tan Kanada’ya Çin tehdidi!

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Kanada Başbakanı Mark Carney için "Vali Carney" ifadesini kullanan Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'in ABD'ye mal ve ürün göndermesi için bir 'aktarma limanı' haline getireceğini düşünüyorsa çok yanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.