Trump’tan Kanada’ya ‘Gazze Barış Kurulu’ şoku! Davet geri çekildi

ABD Başkanı Donald Trump, 'Gazze Barış Kurulu' girişimi için Kanada'ya yaptığı daveti iptal etti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada Başbakanı Mark Carney'e hitaben kaleme aldığı mesajda, davetin resmen geri çekildiğini bildirdi.

Trump paylaşımında "Sayın Başbakan Carney, bu mektubun, Barış Kurulu'nun, Kanada'nın, şimdiye kadar kurulmuş en prestijli Liderler Kurulu'na katılma davetini geri çektiğini bildirmek için kullanılması rica olunur. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.