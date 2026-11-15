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Trump’tan Kongreye hava trafik kontrol sistemi çağrısı!

Trump’tan Kongreye hava trafik kontrol sistemi çağrısı!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kongreye hava trafik kontrol sisteminin kapsamlı bir şekilde yenilenmesi için gerekli fonun hızla onaylanması için çağrıda bulundu. Trump, fonun onaylanması durumunda “Bu, dünyanın en iyi sistemi olacak." dedi.

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 19:56

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kongreye çağrıda bulundu. Trump, tüm ülkede cuma akşamı uçuşları bir süre durduran hava trafik krizine ilişkin, "Kongre, hava trafik kontrolü için acilen ihtiyaç duyulan fonu onaylarsa, bu sistemi hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirebiliriz. Bu, dünyanın en iyi sistemi olacak." ifadelerini kullandı.

Mevcut ağın büyük bir kısmının 50 yıllık olduğunu belirten Trump, söz konusu sistemin bir an önce yenilenmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu kaydetti. Söz konusu modernizasyon çalışmalarının bir bütün olarak yapılması gerektiğini ifade eden Trump, yenileme çabalarının yıllarca gerçekleştirilememesinden eski ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu.