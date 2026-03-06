Trump’tan “Koşulsuz teslimiyet” açıklaması!
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yaptığı “koşulsuz teslim olma” çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın resmi olarak teslim olduklarını açıklamasına gerek olmadığını belirten Trump, askeri kapasitenin tükenmesinin de kendisi için aynı anlama geleceğini belirtti.
Amerikan Axios haber portalına telefonla bir mülakat veren Trump, bugün İran'a yaptığı "koşulsuz teslim olma" çağrısını detaylandırdı.
Trump, burada İran'ın resmi olarak teslim olduklarını açıklamasına gerek olmadığını, İran'ın askeri kapasitesinin tükenmesinin de kendisi için aynı anlama geleceğini belirtti.
"Koşulsuz teslimiyet, onların (İranlıların) bunu ilan etmesi olabilir ya da savaşacak kimse veya hiçbir şeyleri kalmadığı için artık savaşamayacakları bir durum da olabilir." şeklinde konuşan Trump, İran'a yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını verdi.