Haberler

Dünya Haberleri

Trump’tan Küba açıklaması: “Çok yakında düşecek”

Trump’tan Küba açıklaması: “Çok yakında düşecek”

ABD Başkanı Donald Trump Küba ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, Kübalılarla anlaşma için Marco Rubio’yu devreye sokacağını ifade ederken, "Küba da çok yakında düşecek. Anlaşma yapmak için can atıyorlar." dedi.

Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 19:01

Trump, ABD'de yayın yapan haber kanalı CNN'e telefon bağlantısıyla yaptığı açıklamalarda Küba ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Başkanlığının ikinci dönemindeki başarılarını öven Trump, "Küba da çok yakında düşecek. Anlaşma yapmak için can atıyorlar." dedi. Trump, Kübalılarla anlaşma süreci için Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu devreye sokacağını belirttiği konuşmasında, şu anda bu konuya "odaklanmış durumda" olduklarını aktardı.

"50 yıldır bu anı bekliyorum. Ve şimdi (Küba) kucağıma düştü." diyen Trump, bu konuda "çok iyi ilerledikleri" değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı bir gün önce Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Amerikalı Kübalıların evine dönmesinin "sadece bir an meselesi" olduğunu dile getirmişti. İran'a yönelik saldırıların "başarılı" olduğunu savunan Trump, Tahran yönetiminin "pes edeceği" değerlendirmesini yaptıktan sonra "Küba da düşecek." demişti.