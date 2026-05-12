Trump’tan Küba açıklaması: “Yardım istiyorlar ve biz de görüşeceğiz”

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Küba ile ilgili açıklamada bulundu.

"ORASI BAŞARISIZ BİR ÜLKE VE TEK BİR YÖNE GİDİYOR, O DA AŞAĞI"

Küba'nın 'başarısız bir ülke' olduğunu öne süren Trump, "Hiçbir Cumhuriyetçi benimle Küba hakkında konuşmadı; orası başarısız bir ülke ve tek bir yöne gidiyor, o da aşağı. Küba yardım istiyor ve biz de görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

