Trump’tan LGBT lobisine darbe

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın görevinin ilk gününde imzaladığı çok sayıda başkanlık kararnamelerinden biri, ülkedeki cinsiyet tanımını belirleyen bir kararname oldu. Trump ülkede "kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin" tanınacağına ilişkin kararname imzaladı. Kararnamede ABD'nin "kadın ve erkek" olmak üzere yalnızca 2 cinsiyeti tanıyacağı belirtildi.

CİNSİYETE X YAZILIYORDU

Eski ABD Başkanı Joe Biden, 2022'de ABD vatandaşlarının pasaportlarında cinsiyet kısmında "X" ifadesinin kullanılabilmesine ilişkin karar almıştı. Trump, ilk döneminin sonunda yaşanan Kongre baskını soruşturmaları nedeniyle bir kısmı cezaevindeki 1600 kişiyi de affetti.



NAZİ SELAMI MI VERDİ?

Trump'ın yeni kurduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına geçirdiği Elon Musk'ın yemin töreninin hemen ardından yaptığı konuşma ile birlikte verdiği ve Nazi selamına benzeyen hareketi tartışmaya neden oldu. ABD ve İsrail basınında yer alan haberlerde bunun Nazi selamından çok bir Roma selamı olduğu belirtildi.