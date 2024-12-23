Trump’tan LGBT lobisine sert çıkış! Trans bireyler devlet kademelerinden uzaklaştırılacak

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, pazar günü Arizona'da genç muhafazakarlar için düzenlenen bir konferansta zafer turu niteliğinde bir konuşma yaptı. Trump, ikinci dönemi için kapsamlı vaatlerde bulundu ve eski yönetimi ağır eleştirilere tuttu.

Trump, yemin törenine atıfta bulunarak, "20 Ocak'ta ABD, başarısızlık, yetersizlik ve ulusal gerilemeyle geçen dört uzun ve korkunç yılı sonsuza dek kapatacak. Barış, refah ve ulusal büyüklüğün yeni bir dönemini başlatacak" açıklamasında bulundu.