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Giriş Tarihi: 23.12.2024 16:56 Son Güncelleme: 23.12.2024 17:04

Trump'tan LGBT lobisine sert çıkış! Trans bireyler devlet kademelerinden uzaklaştırılacak

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump ikinci döneminde gerçekleştireceği vaatlerle ilgili önemli sözler verdi. Cumhuriyetçi yönetimin LGBT’ye geçit vermeyeceğini ve faaliyetlerine son vereceğini bildirdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Trump’tan LGBT lobisine sert çıkış! Trans bireyler devlet kademelerinden uzaklaştırılacak

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, pazar günü Arizona'da genç muhafazakarlar için düzenlenen bir konferansta zafer turu niteliğinde bir konuşma yaptı. Trump, ikinci dönemi için kapsamlı vaatlerde bulundu ve eski yönetimi ağır eleştirilere tuttu.

Trump, yemin törenine atıfta bulunarak, "20 Ocak'ta ABD, başarısızlık, yetersizlik ve ulusal gerilemeyle geçen dört uzun ve korkunç yılı sonsuza dek kapatacak. Barış, refah ve ulusal büyüklüğün yeni bir dönemini başlatacak" açıklamasında bulundu.

SAPKIN FAALİYETLERE GEÇİT YOK

Trump, yeni yönetimin resmi politikasının sadece iki cinsiyetin, erkek ve kadının tanınması olacağını bildirdi ve görevinin ilk gününde çılgınlık olarak nitelediği LGBT faaliyetlerine son verme sözü verdi.

Trump, "Çocukların cinsiyet değiştirmesine son vermek, trans bireyleri ordudan, ilkokullardan, ortaokullardan ve liselerden çıkarmak için kararnameler imzalayacağım" ifadelerini kullandı.

Trump sözlerine şunları da ekledi: "Erkekleri kadın sporlarından uzak tutacağız. ABD hükümetinin resmi politikasında sadece iki cinsiyetin, erkek ve kadın olmasını sağlayacağız."

Yeni dönemde, Cumhuriyetçiler Kongre'nin her iki kanadını ve Beyaz Saray'ı kontrol etmeye hazırlanıyor ve LGBT'ye karşı mücadelelerini sürdürüyorlar.

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Trump'tan LGBT lobisine sert çıkış! Trans bireyler devlet kademelerinden uzaklaştırılacak
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