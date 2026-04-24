Trump'tan Lübnan ateşkesi açıklaması: "Saldırı olursa İsrail kendini savunacak"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Michel Issa ile İsrail ve Lübnan'ın üst düzey temsilcileriyle Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Toplantının iyi geçtiğini ve Lübnan ile İsrail'in aslında birbirini sevdiğini söyleyen Trump, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde Lübnan Cumhurbaşkanı ve İsrail Başbakanı buraya gelebilirler. Sanırım 3 haftalık bir ateşkes konusunda anlaştılar. Bunun gerçekleşmesini umuyoruz. Bence ikisi arasında bir sorun çıkmayacak ama düşünmeleri gereken bir Hizbullah gerçeği var" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR SÜRECİN BAŞLANGICI"

Lübnan'da işleri yoluna koymak için Beyrut yönetimiyle birlikte çalışacaklarını söyleyen Trump, "Sahip olduğumuz güçle bunu oldukça kolay bir şekilde yapabileceğimize gerçekten inanıyorum. Lübnan halkı gerçekten harika insanlar. Harika bir görüşme gerçekleştirdik ve bence bu çok önemli bir sürecin başlangıcı. Bu sorunu, İran'da yaptıklarımızla eşzamanlı olarak çözüme kavuşturmak harika bir şey olur" diye konuştu.

"BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN ÇOK İYİ BİR ŞANS VAR"

Lübnan - İsrail barışının bu yıl sağlanıp sağlanamayacağı yönündeki soruya yanıt veren Trump, bu konuda iyimser olduğunu vurguladı. İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'a karşı ortak bir noktada durduğunu söyleyen Trump, "Barışın sağlanması için çok iyi bir şansın olduğunu düşünüyorum. Üzerinde çalıştığımız diğer bazı konulara kıyasla bu daha kolay olmalı. Ancak kimse üzerine eğilmediği için bu sorun çok uzun yıllar çözüme kavuşmadı. Oysa, Lübnan harika bir ülkeydi" dedi.

"MECBUR KALIRSA İSRAİL KENDİNİ SAVUNACAK"

Trump, Hizbullah'ın Lübnan hükümetini dikkate almadığının hatırlatılması üzerine, "İsrail kendisine ateş açılırsa kendini savunmak zorunda kalacak ve savunacak. Onlara bunu yapamayacaklarını asla söylemem. Bununla uğraşmak zorunda kalmasalar güzel olurdu ama saldırı olursa, İsrail kendini savunmak zorunda kalacak. Ancak, bunu dikkatli bir şekilde yapacaklar ve aşırıya kaçmak yerine nokta atışı operasyonlar üzerinden hareket edecekler. Ve biliyorsunuz, yapabilecekleri çok şey var ama eğer mecbur kalırsa İsrail kendini savunacak" dedi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör