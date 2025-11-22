Trump’tan Mamdani görüşmesine övgü: “Çok üretken bir toplantı”

Trump, görüşmede konut ve konut inşası, gıda piyasası, fiyatlar ve petrol fiyatlarının düşmesi gibi konularda güçlü ortak noktalara sahip olduklarını vurguladı. New Yorklulara seslenen Trump, "Gerçekten harika bir belediye başkanınız olacak. Ne kadar başarılı olursa o kadar mutlu olurum. Güçlü ve çok güvenli bir New York'a sahip olmasına yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

MAMDANİ: "VERİMLİ BİR GÖRÜŞME"

Mamdani de Trump ile yaptığı görüşmeden memnun olduğunu belirterek, ABD'nin en pahalı şehrinde yaşam mücadelesi veren 8,5 milyon New Yorkluya uygun fiyatlı konut sağlama dahil, New York'un ihtiyaçlarına odaklanan verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Mamdani, "Kiralardan, market alışverişlerinden, kamu hizmetlerinden bahsettik. İnsanların evlerinden atılmalarının farklı yollarından bahsettik. Başkan'la geçirdiğim zamandan ve sohbetten memnun kaldım. Siparişler için uygun fiyatlı konut sağlamak üzere birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.