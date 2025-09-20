Trump’tan medyaya sert çıkış: İyiyi kötü göstermek yasalara aykırı
ABD Başkanı Donald Trump, bazı televizyon kanallarının iyi olanı kötü gösterdiğini ve lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini belirterek bunun yasalara aykırı olduğunu söyledi.
Oval Ofis'teki imza töreninde konuşan Trump, bazı televizyon kanallarının kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini vurguladı. Trump, "İyi olan olayları alıp kötü gibi gösteriyorlar. Bence bu yasalara aykırı bir durum." ifadelerini kullandı.
KIMMEL'İN PROGRAMI ASKIYA ALINDI
ABD'li komedyen Jimmy Kimmel'ın, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesi sonrası yaptığı tartışmalı açıklamaların ardından, ABC kanalında yayımlanan "Jimmy Kimmel Live" programı belirsiz süreyle durduruldu. Kanal, askıya alma kararının gerekçesini açıklamadı.
Kimmel, suikast sonrası sosyal medya paylaşımlarında "MAGA dünyasında birçok kişi Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.
"LİSANSLARI İPTAL EDİLMELİ"
ABD Başkanı Trump, bazı kanalların kendisini kötü tanıtmaya çalıştığını öne sürerek, "Belki de lisanslarının ellerinden alınması gerektiğini düşünüyorum." dedi.