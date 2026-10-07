Trump'tan Mekke Anlaşması açıklaması: "Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar"

ABD Başkanı Trump, Mekke Anlaşması'na ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bu güzel" dedi.

Trump’tan Mekke Anlaşması açıklaması: Suudi Arabistan’a yardım etmek istiyorlar
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ABD Başkanı Donald Trump, Mekke Anlaşması'na ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bu güzel" dedi.

MEKKE ANLAŞMASI

Ortak Savunma için Mekke Anlaşması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud tarafından, 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalandı. Anlaşma, ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın güvenliklerinin tahkim edilmesini hedefliyor.

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