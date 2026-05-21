Trump’tan Netanyahu çıkışı: Ne dersem onu yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Connecticut'ta basın mensuplarına konuşurken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırıları ne kadar erteleyeceği konusunda, "O (Netanyahu), ben onun ne yapmasını istiyorsam onu yapacak" açıklamasını yaptı. İran konusunda çok iyi bir durumda olduklarını, bu ülkenin askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savunan Trump, mevcut ateşkesin ne kadar süreceği konusunda ucu açık konuştu. ABD Başkanı, İran konusunda atacağı adımlarla ilgili herhangi bir acelesinin olmadığını vurgulayarak, kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinin kendisini acele ettirmediğini ifade etti. İran ise ABD ve İsrail'e karşı tüm kapasitesini kullanmadığını belirterek, "Saldırıların tekrarlanmasıyla birlikte hayal dahi edemeyeceğiniz yerlerde ezici darbelerimizle sizi toprağa gömeceğiz" açıklamasında bulundu.

NYT'DEN AHMEDİNEJAD İDDİASI

The New York Times'ın ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, Washington ve Tel Aviv yönetimleri İran'a yönelik savaşın ilk günlerinde eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı ülke yönetimine taşıyabilecek bir rejim değişikliği planı üzerinde çalıştı.