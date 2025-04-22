Trump’tan Netanyahu ile “her konuda aynı taraftayız” mesajı!

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, açıklamasında, "Az önce İsrail Başbakanı Netanyahu ile ticaret ve İran gibi pek çok konuyu görüştüm. Görüşme çok iyi geçti, onunla her konuda aynı taraftayız." ifadelerini kullandı.