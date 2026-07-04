Trump'tan Netanyahu'ya sert gönderme: "Patronun kim olduğunu biliyor"
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisinden gelecek hafta için Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini söyledi. Netanyahu ile çok iyi anlaştığını söyleyen Trump, "Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor" ifadesini kullandı.
Merkezi ABD'de bulunan Axios haber sitesine telefonda demeç veren Trump, görüşmenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nden dönüşünden sonra gibi erken bir tarihte olabileceğini söyledi.
"İYİ ANLAŞIYORUZ ÇÜNKÜ PATRONUN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR"
Trump, ayrıca "Netanyahu ile çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor" ifadesini kullandı.
"İRAN ANLAŞMA İSTİYOR"
İran ile ilgili olarak da Trump, İranlıların "anlaşma yapmak için yalvardığını" iddia ederek, ancak her iki tarafın da ülkenin eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle görüşmelere bir hafta ara verdiklerini belirtti.