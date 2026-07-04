Trump'tan Netanyahu'ya sert gönderme: "Patronun kim olduğunu biliyor"

Trump, ayrıca "Netanyahu ile çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor" ifadesini kullandı.

"İRAN ANLAŞMA İSTİYOR"

İran ile ilgili olarak da Trump, İranlıların "anlaşma yapmak için yalvardığını" iddia ederek, ancak her iki tarafın da ülkenin eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle görüşmelere bir hafta ara verdiklerini belirtti.