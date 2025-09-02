Trump’tan Netanyahu'yu küplere bindirecek Gazze açıklaması: “İsrail bu savaşı bitirmek zorunda kalacak”
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırıları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tel Aviv yönetimine sert mesajlar veren Trump, “İsrail bu savaşı bitirmek zorunda kalacak.” dedi. Ayrıca Trump, İsrail’in savaşı kamuoyu nezdinde kaybettiğinin de altını çizdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in yürüttüğü savaşın artık sürdürülemez hale geldiğini belirterek, Tel Aviv yönetimine sert mesajlar verdi. Trump, "İsrail bu savaşı bitirmek zorunda kalacak. İsrail'e zarar veriyor, bu konuda hiçbir şüphe yok." dedi.
"KAMUOYU NEZDİNDE KAZANAMIYORLAR"
Savaşın askeri açıdan kazanılıyor gibi görünse de uluslararası kamuoyu önünde tam tersi bir tablo ortaya çıktığını ifade eden Trump, "Savaşı kazanıyor olabilirler ama kamuoyu nezdinde kazanamıyorlar ve bu da onlara zarar veriyor." sözleriyle İsrail'in imaj kaybettiğini belirtti.
"ESKİDEN İSRAİL HAKKINDA KÖTÜ KONUŞAMAZDINIZ"
"İsrail Kongre'de herhangi bir oluşum, organ, şirket ya da devlet arasında gördüğüm en güçlü lobiydi. İsrail en güçlüydü." diyen Trump sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün ise o kadar güçlü bir lobisi yok. Bu inanılmaz. Eskiden İsrail hakkında kötü konuşamazdınız, politikacı olmak istiyorsanız İsrail hakkında kötü konuşamazdınız. Ama bugün gerçekten de bu durum değişti.