Trump’tan New York Magazine’e sert tepki: Haberi geri çekin

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, New York Magazine'in, "Trump 11 Eylül 2001 saldırılarında nerede olduğuyla ilgili tuhaf bir yalan söylüyor" başlıklı haberine ilişkin paylaşım yaptı.

Kendisini 11 Eylül saldırılarının ardından nerede olduğu ve ne yaptığı konusunda "şüpheli beyan" vermekle suçlayan dergiyi "başarısız" olarak nitelendiren Trump, "Kimsenin aklına ilk olarak benim geleceğimi sanmıyorum ama oradaydım. Tabii ki binaların çöktüğü gün değil ancak kısa bir süre sonra oraya gittim." ifadelerini kullandı.

Söz konusu haberin "yalan" olduğunu kaydeden Trump, haberin geri çekilmesini talep etti.