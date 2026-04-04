Trump’tan New York Times’a NATO açılımı tepkisi!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütünün (NATO) adında Atlantik yerine "Amerika" yazan New York Times (NYT) gazetesini eleştirdi. Trump konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ne kadar da ilginç bir hata! NYT'teki işe alım ve eğitim standartları yerlerde sürünüyor." dedi.

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 19:09

Başkan Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünkü haberde, NATO'nun açılımının "Kuzey Amerika Antlaşma Örgütü" olarak yazan NYT'nin kalite standardının düştüğünü ifade etti. Trump, "Güvenilirliğini yitirmesi ve en sevdiğiniz başkana, yani bana yönelik bitmek bilmeyen sahte haber saldırıları nedeniyle tirajı adeta dibe vuran başarısız New York Times gazetesi, ciddi ölçüde zayıflamış ve son derece güvenilmez ortağımız NATO'dan, 'Kuzey Amerika Antlaşma Örgütü' olarak bahsetti." eleştirisinde bulundu.

"NE KADAR DA İLGİNÇ BİR HATA "Ne kadar da ilginç bir hata! NYT'teki işe alım ve eğitim standartları yerlerde sürünüyor." değerlendirmesini yapan Trump, gazetenin yayın ilkelerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti.