Trump’tan ‘Nidal Hasan’ açıklaması: “İnfazı canlı yayınlanmayacak”

ABD Başkanı Donald Trump, 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde ateş açarak 13 askeri öldüren Nidal Hasan'ın infazına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hasan’ın kurşuna dizilerek öldürüleceğini belirten Trump, söz konusu infazın canlı yayınlanmayacağını aktardı.

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 18:15

ABD Başkanı Donald Trump, 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde 13 silahsız askeri vurarak öldüren saldırgan Nidal Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edilmesinin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, infazın canlı olarak yayınlanmayacağını bildirdi.

ABD Başkanı, "İdamın yayınlanmasının, Amerika'nın Hasan gibi teröristlerle nasıl başa çıktığına yönelik tüm dünyaya yönelik güçlü bir caydırıcılık unsuru olacağını düşünüyorum ancak, birçok kişi onun ölümünü canlı yayın üzerinden izlemeyi tercih etmiyor" ifadelerini kullandı. Trump, Hasan'ın idam cezasının planlandığı şekilde infaz edileceğini belirterek, "(Hasan) Planlandığı şekilde kurşuna dizilerek ölecek, ancak bu canlı yayınlanmayacak. Bununla birlikte, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları isterlerse idamı izleyebilecekler. Adalete tanıklık etmeyi hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.