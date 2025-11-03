Trump’tan Nijerya’ya müdahale tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya'daki Hristiyanlara yönelik şiddeti gerekçe göstererek askeri müdahale tehdidinde bulundu. Nijerya hükümetini Hristiyanlara yönelik saldırılara izin vermekle suçlayan Trump, Savaş Bakanlığı'na, bu ülkeye yönelik muhtemel bir askeri harekât için hazırlık yapma talimatı verdi. Trump'ın tehdidine yanıt ise Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'dan geldi. Nijerya'nın dini baskıya tolerans göstermediğini vurgulayan Tinubu, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine yeniden dahil etme kararını da eleştirdi.