Trump’tan İran'a açık tehdit: ‘Yeryüzünden sileriz’ talimatı!
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik olası suikast tehditlerine ilişkin İran’ı hedef alarak “yeryüzünden sileriz” talimatı verdiğini açıkladı. Trump’ın bu sert açıklamalarının ardından, Davos’a gitmek üzere havalanan Air Force One teknik arıza nedeniyle geri döndü.
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez göreve geldiği başkanlığının ilk yıl dönümünde News Nation kanalına verdiği röportajda, ABD'nin iç ve dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"HERHANGİ BİR ŞEY OLURSA ONLARI SERT VURACAĞIM"
Röportajda, İran'dan kendisine yönelik olduğu öne sürülen suikast tehditlerine değinen Trump, "Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım." ifadelerini kullandı.
Bu konuda çok net talimatlar verdiğini belirten Trump, "Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler." dedi.
Trump ayrıca, söz konusu tehditlere karşı önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın yeterince karşılık vermediğini savundu.
TRUMP'IN UÇAĞI HAVADA GERİ DÖNDÜ
Trump'ın bu açıklamalarının ardından, Davos'ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere yola çıkan ABD Başkanı'nın uçağında teknik bir sorun yaşandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Davos gezisini takip eden basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Air Force One uçağının bir elektrik arızası nedeniyle tedbir amaçlı olarak Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews Havalimanı'na geri döndüğünü duyurdu.
Leavitt, Trump'ın Davos seyahatine başka bir uçakla devam edeceğini belirtirken, uçakta bulunan muhabirler kalkıştan kısa bir süre sonra tüm ışıkların aniden ve kısa süreliğine kesildiğini aktardı.
Muhabirlerden biri, Leavitt'in, bir süre önce Katar tarafından Trump'a hediye edilen ve başkanlık uçağı olarak kullanılmak üzere güvenlik testleri süren Boeing 747-8 jumbo jetle ilgili olarak, "Şu anda kulağa daha iyi geliyor" şeklinde espri yaptığını aktardı.ABD başkanları, güvenlik gerekçeleriyle geleneksel olarak iki adet Air Force One başkanlık uçağını dönüşümlü olarak kullanıyor.