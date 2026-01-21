Trump’tan İran’a açık tehdit: ‘Yeryüzünden sileriz’ talimatı!

"HERHANGİ BİR ŞEY OLURSA ONLARI SERT VURACAĞIM"

Röportajda, İran'dan kendisine yönelik olduğu öne sürülen suikast tehditlerine değinen Trump, "Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım." ifadelerini kullandı.

Bu konuda çok net talimatlar verdiğini belirten Trump, "Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler." dedi.

Trump ayrıca, söz konusu tehditlere karşı önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın yeterince karşılık vermediğini savundu.