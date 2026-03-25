Trump’tan Orban’a destek mesajı: Macaristan için yorulmadan mücadele etti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a destek mesajı yayımladı.

Mesajında Orban'ın "olağanüstü sonuçlar elde etme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip olduğunu" aktaran Trump, Orban'ın ülkesi ve halkı için yorulmadan mücadele ettiğini bildirdi.

Orban'ın Macaristan'ı korumak, ekonomiyi büyütmek, iş yaratmak, ticareti teşvik etmek, yasa dışı göçü durdurmak ve hukuk ve düzeni sağlamak için çok çalıştığını savunan Trump, "Macaristan ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler, büyük ölçüde Başbakan Orban sayesinde, yönetimim altında iş birliği ve muhteşem başarı açısından yeni zirvelere ulaştı. Her iki ülkenin de bu muazzam başarı ve iş birliği yolunda daha da ilerlemesi için onunla yakın çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, 2022'de Orban'ın yeniden seçilmesi için desteklediğini hatırlatarak, Başbakan olarak yeniden seçilmesi için kendisine "tam ve eksiksiz" destek verdiğini kaydetti.