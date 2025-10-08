Trump’tan Orta Doğu mesajı: Elimizden geleni yapacağız
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de olası bir ateşkesin ardından tüm tarafların anlaşmaya sadık kalması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Trump, “Gerçek anlamda bir barış fırsatı doğdu” ifadelerini kullandı.
Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede, Gazze'deki ateşkes müzakerelerinin sürdüğünü, Mısır'a bir heyet gönderildiğini ve yeni bir ekibin de bölgeye gitmek üzere olduğunu açıkladı.
ABD Başkanı "Gazze konusunda çok ciddi müzakereler yürütüyoruz. Orta Doğu'da barışın mümkün olduğuna inanıyorum" diyerek bölge ülkeleri ile uluslararası toplumun süreci desteklediğini vurguladı.
"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ. ÇOK GÜÇLÜ BİR KONUMDAYIZ"
Trump, "Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, herkesin buna uymasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok güçlü bir konumdayız."dedi.
ABD Başkanı, olası bir ateşkesin sadece Gazze için değil, tüm Orta Doğu'da istikrarı güçlendireceğini belirterek, "Gördüğüm kadarıyla bu planı desteklemeyen ülke yok" ifadesinde bulundu.
GERÇEK BARIŞ FIRSATI DOĞDU
İsrail ile Filistin arasındaki yıllardır süren çatışmalara değinen Trump, "Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu savaşın ardından Orta Doğu'ya barış getirecek bir anlaşmaya her zamankinden daha yakınız" ifadelerini kullandı.