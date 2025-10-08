Trump’tan Orta Doğu mesajı: Elimizden geleni yapacağız

Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede, Gazze'deki ateşkes müzakerelerinin sürdüğünü, Mısır'a bir heyet gönderildiğini ve yeni bir ekibin de bölgeye gitmek üzere olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı "Gazze konusunda çok ciddi müzakereler yürütüyoruz. Orta Doğu'da barışın mümkün olduğuna inanıyorum" diyerek bölge ülkeleri ile uluslararası toplumun süreci desteklediğini vurguladı.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ. ÇOK GÜÇLÜ BİR KONUMDAYIZ"

Trump, "Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, herkesin buna uymasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok güçlü bir konumdayız."dedi.