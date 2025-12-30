Trump'tan peş peşe övgü dolu sözler: "Erdoğan ile çok iyi ilişkilerim var, Suriye'yi kurtardı, F-35 satışını ciddi şekilde düşünüyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, katil Netanyahu ile görüşmesinin ardından ise, "Unutmayın, Suriye'nin çok kötü bir liderini ortadan kaldırmaya büyük ölçüde yardımcı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı ve bunun için hiçbir zaman övgü istemedi ama o gerçekten çok takdir ediliyor." dedi.

Türkiye'nin Gazze'de harika iş çıkardığını söyleyen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkim var, Cumhurbaşkanı Erdoğan sürece büyük katkı verdi ve bence bu süreçte mükemmel bir iş çıkardı." dedi.

Trump, Suriye'deki gelişmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolüne özel bir parantez açtı. Trump, "Suriye'nin çok kötü bir liderini ortadan kaldırmaya büyük ölçüde yardımcı olan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı ve bunun için hiçbir zaman övgü istemedi, ama gerçekten çok övgü hak ediyor" dedi. Basın toplantısında bir muhabir, Trump'a Türkiye'ye F-35 satışını sorması üzerine, "Bunu çok ciddi olarak düşünüyoruz" cevabını verdi.

"(SURİYE) YENİ DEVLET BAŞKANINA SAYGI DUYUYORUM, GÜÇLÜ BİR ADAM"

Trump, Suriye'deki yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde, "Suriye konusunda bir anlayışımız var. Yeni Suriye Devlet Başkanı'na saygı duyuyorum. Çok güçlü bir adam ve Suriye'de de buna ihtiyaç var. Güçlü bir adam. Onunla iyi geçiniyoruz" dedi. DEAŞ'la yapılan mücadeleye atıf yapan Trump, "DEAŞ ile o talihsiz olayı yaşadık ve o her zaman yanımızdaydı. Umarım İsrail ve Suriye iyi geçinirler. İyi geçinmeleri için elimden geleni yapacağım. Bence geçinecekler" diye konuştu. Trump ayrıca, "Suriye ve İsrail arasında her şeyin yoluna gireceğini düşünüyorum" dedi.

İran mesajı: "Güçleri ve prestijleri büyük ölçüde azaldı"

Trump, İran'a ilişkin açıklamalarında, Orta Doğu'daki dengelerin değiştiğini savundu. Trump, "İran'a yaptığımız şeyi yapmasaydık Orta Doğu'da barış sağlanamazdı, imzalanan bir anlaşma olmazdı. İran'ın gücü ve prestiji büyük ölçüde azaldı. Orta Doğu'da en büyük tehlike onlar" dedi. Trump, İran'ın yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "İran'ın gücü büyük ölçüde azaldı. Yeniden güçlenmelerine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı. Trump, geçmiş bölgesel hatalara da değinerek, "Orta Doğu'da Irak'ı yok etmeleri bir hataydı. İran tüm Orta Doğu'yu tek başına kontrol ediyordu, ama artık durum böyle değil" diye konuştu. Basın toplantısında İran'la ilgili yeni iddialar sorulduğunda Trump, "İran kötü davranıyor olabilir. Henüz doğrulanmadı, ancak doğrulanırsa sonuçlarını biliyorlar ve sonuçlar çok güçlü olacak, belki de geçen seferkinden daha güçlü" dedi. Trump, İran'a daha önce "anlaşma" seçeneği sunduğunu ifade ederek, "Onlara seçeneği sundum. Anlaşma yapabilirsiniz, yapın dedim. Bana inanmadılar" diye konuştu. Trump, İran'ın yeniden silahlanmasına dair duyumlar aldıklarını söyleyerek, "Umarım yeniden silahlanmaya çalışmıyorlardır, çünkü eğer öyleyse, bu silahlanmayı çok hızlı bir şekilde ortadan kaldırmaktan başka seçeneğimiz kalmayacak. Nereye gittiklerini, ne yaptıklarını tam olarak biliyoruz ve umarım bunu yapmıyorlardır" ifadelerini kullandı.

"(Çin ve Tayvan tatbikatları) Beni endişelendiren bir şey yok"

Trump, Tayvan çevresindeki Çin tatbikatlarına ilişkin soruya, "Başkan Xi bana bu konuda hiçbir şey söylemedi ve bunu yapacağına da inanmıyorum. Beni endişelendiren bir şey yok" yanıtını verdi. Trump, "Deniz ve hava tatbikatlarını 20-25 yıldır yapıyorlar. Göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump konuşmasının sonunda FED Başkanı Jay Powell hakkında da konuştu. Basın mensuplarının "FED Başkanı'nın istifa etmesi isteyecek misiniz?" sorusuna Trump, "Evet, istifa etmelidir, buna çok yaklaştık. Onu kovmak isterdim, ama çok yaklaştık" dedi.