Trump'tan Putin ve Zelenski'ye yönelik dikkat çeken çıkış! "Berbat insanlarsınız bu işten vaz geçiyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD seçimleri öncesinde başkan olur olmaz Rusya - Ukrayna savaşını sonlandıracağını söylemişti. Trump yaptığı açıklamada, "Eğer Rusya ya da Ukrayna tarafından biri bir şekilde işleri çok zorlaştırırsa, onlara diyeceğiz ki, "Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız ve biz de bu işten vazgeçeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Trump, Dr. Mehmet Öz'ün Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri Direktörü olarak yemin ettiği törenin ardından basın mensuplarının Rusya-Ukrayna Savaşı ve diğer konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmayı "hızlı bir şekilde halletmek" istediklerini belirterek, "Bu anlaşmayı yapmak için gerçekten iyi bir şansımız var." dedi.

"SAVAŞIN BİTTİĞİNİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

"Bunu hızlı bir şekilde halletmek istiyoruz, spesifik bir gün sayısı yok ama hızlıca bu savaşın bittiğini görmek istiyoruz. Rusya-Ukrayna görüşmeleri şu anda sonuca doğru yaklaşıyor. Bu anlaşmayı yapmak için gerçekten iyi bir şansımız var." diyen Trump, iki tarafın da anlaşmayı yapmak için adım atması gerektiği mesajını verdi.

ABD'nin Moskova ile Kiev'den beklentisinin ne olduğunu da söyleyen Trump, iki taraftan da barış anlaşması için bir "istek" görmesi gerektiğini ve bu isteği gördüğünü belirtti.

Trump, "Rusya-Ukrayna görüşmelerinden ne olması halinde tamamen çekilebileceklerine" ilişkin soruya karşılık, "Şu anda bunu söylemek istemem. Biz bu savaşın sona erdiğini görmek istiyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı, "Rusya sizinle oynuyor mu?" sorusuna ise "Kimse benimle oynamıyor." yanıtını verdi.