Trump'tan Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Son derece verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Trump, "Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir." dedi.
ABD Başkanı Trump, bugün Moskova'da gerçekleşen Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.
"HERKES BU SAVAŞIN SONA ERMESİ KONUSUNDA HEMFİKİR"
Başkan Trump açıklamasında, "Özel Temsilcim Steve Witkoff, az önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir." ifadelerini kullandı.
Görüşmeye ilişkin bazı Avrupa ülkelerini de bilgilendirdiğini belirten Trump, önümüzdeki günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: FAYDALI VE YAPICI BİR GÖRÜŞME OLDU
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile Ukrayna konulu görüşmesinin faydalı ve yapıcı olduğunu belirterek, "Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump'tan da ilgili sinyaller alındı." açıklamasını yapmıştı.