Trump'tan Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Son derece verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Trump, "Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir." dedi.

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 20:23 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2025 20:38

ABD Başkanı Trump, bugün Moskova'da gerçekleşen Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı. "HERKES BU SAVAŞIN SONA ERMESİ KONUSUNDA HEMFİKİR" Başkan Trump açıklamasında, "Özel Temsilcim Steve Witkoff, az önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin bazı Avrupa ülkelerini de bilgilendirdiğini belirten Trump, önümüzdeki günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.