Trump’tan Putin-Zelenskiy zirvesi için kritik mesaj: Çok yakında bir toplantı düzenlenecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve özel temsilcisi Steve Witkoff ile uçakta Rusya-Ukrayna savaşı ve İran konularını görüştüğünü aktaran Trump, "Rusya-Ukrayna konusunda önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Çok yakında bir toplantı düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA YAPMAK İSTEDİLER AMA SÜRECİ UZATMAYI SEVİYORLAR"

İran'ın ABD ile anlaşmaya varmak istediğini ancak müzakereleri 3 Kasım'daki ara seçimlerin sonrasına ertelemeye çalıştığını savunan Trump, "Mesele, bunu ne zaman sonlandırmak istediğim. Anlaşma yapmak istediler ama süreci uzatmayı seviyorlar. Belki de seçimleri ya da başka bir şeyi bekliyorlar ama bu onlara bir fayda sağlamayacak." diye konuştu.

Trump, ara seçimlerin ardından İran'a yeni saldırılar düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin soruya, "Her şey mümkün ancak size bir şey söyleyemem." yanıtını verdi.