Trump’tan Putin-Zelenskiy zirvesi için kritik mesaj: Çok yakında bir toplantı düzenlenecek
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek Putin ve Zelenskiy’nin katılacağı bir toplantının çok yakında düzenleneceğini açıkladı. İran konusunda ise yeni saldırı ihtimalini dışlamayan Trump “Her şey mümkün” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Texas eyaletindeki seçim mitinginden dönüşünde, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve özel temsilcisi Steve Witkoff ile uçakta Rusya-Ukrayna savaşı ve İran konularını görüştüğünü aktaran Trump, "Rusya-Ukrayna konusunda önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Çok yakında bir toplantı düzenlenecek." ifadelerini kullandı.
Trump, söz konusu görüşmeye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılacağını söyleyerek görüşmenin zamanı, yeri ve formatına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
"ANLAŞMA YAPMAK İSTEDİLER AMA SÜRECİ UZATMAYI SEVİYORLAR"
İran'ın ABD ile anlaşmaya varmak istediğini ancak müzakereleri 3 Kasım'daki ara seçimlerin sonrasına ertelemeye çalıştığını savunan Trump, "Mesele, bunu ne zaman sonlandırmak istediğim. Anlaşma yapmak istediler ama süreci uzatmayı seviyorlar. Belki de seçimleri ya da başka bir şeyi bekliyorlar ama bu onlara bir fayda sağlamayacak." diye konuştu.
Trump, ara seçimlerin ardından İran'a yeni saldırılar düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin soruya, "Her şey mümkün ancak size bir şey söyleyemem." yanıtını verdi.