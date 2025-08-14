Trump’tan Putin zirvesi öncesi açıklama: “Kötü bir görüşme olursa kimseyi aramam”

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 17:33 Son Güncelleme: 14 Ağustos 2025 17:51

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'le gerçekleştireceği zirve öncesi açıklamalarda bulundu. Trump yaptığı açıklamada, "Putin bu işi halletmek istiyor, anlaşmaya varılacağından emin. Hemen ateşkes sağlanacağını sanmıyorum, ikinci görüşme için üç olası yer var kötü bir görüşme olursa kimseyi aramam." dedi.

ABD ÜSSÜNDE BULUŞACAKLAR ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın yapacağı görüşmeye ilişkin medyanın yaklaşımını eleştirdi. Trump, "Putin ile yapacağım görüşme hakkında medya çok haksız davranıyor" ifadesini kullandı. Axios sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ise Trump'ın, Putin ile yapacağı görüşmeden sonuç alamaması halinde "Rus ekonomisini çökertmeye" çalışacağı ve Ukrayna'ya NATO ülkeleri aracılığıyla silah akışını sürdüreceği öne sürüldü. CNN'in haberine göre ise Putin ile Trump, Anchorage'ta bulunan Elmendorf-Richardson Birleşik Askeri Üssü'nde bir araya gelecek.