Trump’tan Putin’e 8 Ağustos’a kadar süre: Gümrük vergisi ve çeşitli yaptırımlar kapıda!

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı John Kelley, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos’a kadar süre verdiği bildirdi.

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2025 19:47 Son Güncelleme: 31 Temmuz 2025 20:57

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı John Kelley, Trump'ın 8 Ağustos'a kadar Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirecek bir anlaşma istediğini açıkça belirttiğini aktararak, "Hem Rusya hem de Ukrayna ateşkes ve kalıcı bir barış için müzakere etmelidir.

Bir anlaşma yapmanın zamanı geldi. Başkan Trump bunun 8 Ağustos'a kadar yapılması gerektiğini açıkça ifade etti" ifadelerini kullandı. Kelley, ABD'nin barışı güvence altına almak için ek tedbirler uygulamaya hazır olduğunu söyledi.