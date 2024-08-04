Trump’tan, Putin’e tebrik, Biden yönetimine eleştiri

Eski başkan Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında Georgia eyaletinin Atlanta kentinde düzenlediği mitingde, "Vladimir Putin'i yine başka bir harika anlaşmaya imza attığı için tebrik etmek isterim." ifadesini kullandı.

Takas operasyonunu ele alış biçimi nedeniyle Biden yönetimini eleştiren Trump, "Vatandaşlarımızı geri aldık ama korkunç anlaşmalar karşılığında. Onları geri aldığımızı söylemek güzel ama bu kötü bir örnek teşkil eder mi?" dedi.

TRUMP, HARRİS'İ DE UNUTMADI

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, aynı mitingde, Demokrat Parti'den muhtemel rakibi ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştiri yağmuruna tuttu.