Trump’tan Putin’e tehdit: Çok ciddi sonuçları olacak…

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü yapacağı görüşmeye ilişkin, "İstediğim cevapları alamazsam, ikinci bir toplantı olmayacak" dedi.

ÇOK CİDDİ SONUÇLARI OLACAK

Sözlerine devam eden Trump, Putin'in Ukrayna ile savaşı sonlandırmayı kabul etmemesi halinde çok ciddi sonuçları olacağını açıkladı.

"PUTİN VE ZELENSKİY İSTERSE İKİNCİ TOPLANTIYI İSTİYORUM"

Öte yandan Trump, "İlk toplantı iyi geçerse, Putin, Zelenskiy ve ben, tabi eğer onlar da isterse hemen ikinci bir toplantı yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı