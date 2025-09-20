Trump’tan radikal karar: Şirketler H1-B vizesi için servet ödeyecek

Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, söz konusu yüksek vasıflı işçilere en çok ihtiyaç duyan teknoloji sektörünün de bu uygulamadan mutlu olacağını belirterek, "Çok mutlu olacaklar. Biz de üretken insanları ülkemizde tutabileceğiz. Çoğu durumda bu şirketler bunun için çok para ödeyecekler ve bundan çok memnunlar" ifadelerini kullandı.

Yabancılara yasal barınma hakkı tanımayı ve ABD hazinesine gelir sağlamayı amaçlayan programın çok faydalı olacağını vurgulayan Trump, "Asıl önemli olan, harika insanlar gelecek ve para ödeyecekler. Yani bu harika bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

"TİKTOK ANLAŞMASINI ONAYLADIK"

İmza töreni sırasında gündeme dair açıklamalarda da bulunan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesini hatırlatarak sosyal medya platformu TikTok'un satışını ele aldıklarını söyledi.

"Başkan Şi ile harika bir görüşme yaptım ve bildiğiniz gibi TikTok anlaşmasını onayladık. Süreç devam ediyor" diyen Trump, "Çok iyi yatırımcılarımız var, dünyanın en büyüklerinden bazıları. Amerikalı yatırımcılar, harika insanlar. Bu anlaşmayı sonuçlandırmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Anlaşma tamamen onaylandı mı" sorusunu cevaplayan veren Trump, prensipte Şi ile mutabakata vardıklarını belirterek, "Bence onaylandı. Yani 'tamamen onaylandı' dediğinizde bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. İmzalanması gerekiyor. Sanırım artık bu bir formalite olabilir. Söylediklerini güvenilir buldum. Başkan Şi ile uzun bir görüşme yaptık. Neredeyse 2 saat konuştuk, saat 08.00'de başladık ve bence çok iyi bir görüşmeydi" değerlendirmesini yaptı.