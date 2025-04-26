Trump’tan Rümeysa Öztürk açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, görevindeki ilk 100 günüyle ilgili Time'a konuştu.

ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşlarına" ilişkin Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini aradığını, anlaşma için aktif müzakere yürütüldüğünü kaydetti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki Kırım anlaşmazlığına değinen Trump, "Kırım, Rusya'da kalacak" dedi.

Göçmenlik yetkililerince gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün davasından haberdar olmadığını belirten Trump, Adalet Bakanlığı'ndan Öztürk'e karşı ellerindeki her türlü delili açıklamasını talep edebileceğini vurguladı. Trump, "Bu konuda hiçbir sorunum olmaz" dedi.

Trump, "Suudi Arabistan, İbrahim Anlaşmaları'na girecek. Bu olacak" dedi.